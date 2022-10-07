ارتفاع قتلى غرق قاربين للمهاجرين في بحر إيجه إلى 23 شخصاً

المصدر: د ب ا

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق قاربين للمهاجرين في بحر إيجه إلى 23 قتيلا على الأقل، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الرسمية "إى.آر.تى".

ولا يزال 14 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، حيث تواصلت عمليات البحث والإنقاذ اليوم الجمعة في موقعي الحادث، قبل أن تتعطل بسبب الرياح الشديدة.

وتعرض قاربان على متنهما عدد من المهاجرين المتجهين إلى أوروبا، لعدة مشاكل، يومي الأربعاء والخميس، إثر الظروف الجوية القاسية في بحر إيجه.

وغرق قارب قبالة ساحل جزيرة ليسبوس، وكان على متنه 40 مهاجرا، وتم العثور على 18 جثة، بينما لايزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين اليوم الجمعة.

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