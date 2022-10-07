أول زعيم يقدم هدية لبوتين في عيد ميلاده الـ 70.. فما كانت؟

المصدر: البيان

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وقع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "أولي دارازالي دوستليك" (الصداقة من الدرجة العليا)، بحسب ما قال شيرزود أسدوف؛ المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان.

وكتب أسدوف على قناته في تيلغرام أمس: "بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان، تم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة من أعلى الفئات، وذلك تقديرا لمساهمته الشخصية الضخمة في تنمية أواصر الصداقة التقليدية والتعاون بين شعوب روسيا وأوزبكستان، وكذلك بمناسبة حلول بالذكرى السنوية السبعين ليوم ميلاده".

يشار إلى أن تأسيس الوسام المذكور، تم في العام 2020، وهو يعتبر أرفع وسام حكومي في أوزبكستان، مخصص للمواطنين الأجانب، بحسب "روسيا اليوم".

ويتم عادة منح هذا الوسام لرؤساء الدول والحكومات، وممثلي برلمانات الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.

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