بايدن: تهديدات روسيا النووية تُعرض البشريّة لخطر "نهاية العالم".. وبوتين لم يكن يمزح

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر "نهاية العالم"، للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة.

وقال في حفل لجمع التبرعات في نيويورك "لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في العام 1962، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز