الكرملين يتهم زيلينسكي بالدعوة إلى إشعال حرب عالمية ثالثة

المصدر: د ب ا

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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالبة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتوجيه ضربة استباقية لروسيا، ليست إلا دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.

وأكد بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستى أمس، أن "مثل هذه التصريحات ليست إلا دعوة لحرب عالمية أخرى لها عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها".

وكان زيلينسكي قد دعا في كلمة بمعهد "لوي" في أستراليا عبر الفيديو، الناتو لشن ضربات "استباقية ضد روسيا قبل إقدامها على ضرب بلاده بالسلاح النووي"، حسب زعمه.

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