بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية "إجراء مضادّ" للمناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت بيونغ يانغ اليوم الخميس أنّ التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة على إطلاق صواريخ بالستية هي "إجراء مضادّ" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إنّ هذه التجارب الصاروخية "هي الإجراء المناسب من جانب الجيش الشعبي الكوري ضدّ المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة، والتي تتسبب بتصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

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