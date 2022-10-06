الكابتن إبراهيم تراوريه يتولى رسمياً منصب رئيس بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش في بوركينا فاسو مساء أمس الأربعاء أنّ الكابتن إبراهيم تراوريه، الذي قاد الجمعة انقلاباً عسكرياً هو الثاني في هذا البلد في غضون ثمانية أشهر، تولّى رسمياً منصب رئيس الجمهورية.

وقال ضابط في الجيش عبر التلفزيون الرسمي إنّ "رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح يتولّى مهام رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلّحة".

وأضاف الكابتن كيسيندسيكا فاروق أزاريا سورغو، الناطق باسم "الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" التي نفّذت الانقلاب، إنّ هذا الأمر نصّ عليه "قانون أساسي" سيحلّ مؤقتاً محلّ الدستور.

وتلا الضابط عبر التلفزيون مضمون هذا القانون الأساسي، مشيراً إلى أنّه سيتمّ العمل بهذا التشريع ريثما يتم إقرار شرعة انتقالية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز