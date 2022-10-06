بوتين يرقّي قاديروف إلى رتبة جنرال

المصدر: (موسكو - أ.ف.ب)

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قال الزعيم الشيشاني رمضان قاديروف، حليف الرئيس فلاديمير بوتين، إنه رُقي إلى رتبة رفيعة في الجيش الروسي. وقال الزعيم الشيشاني البالغ 46 عاماً - وهو أحد أكثر الأصوات التي تدعم صراحة في روسيا الحرب في أوكرانيا - إنه «شرف كبير» بالنسبة له. وقال قاديروف إن بوتين أبلغه «شخصياً» بالقرار. وأضاف على تلغرام: «منحني رئيس روسيا رتبة كولونيل جنرال. هذه ترقية بالنسبة لي».

وقال الزعيم الشيشاني، إنه سيفعل «كل شيء لإنهاء العملية العسكرية الخاصة بسرعة» مستخدماً مصطلح الكرملين.

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