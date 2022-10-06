التفتيش يؤخّر صادرات الحبوب الأوكرانية

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

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تتكدس العشرات من السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية بانتظار تجاوز عملية التفتيش في إسطنبول، ما يؤكد على القيود التي يواجهها انتعاش صادرات المحاصيل الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المنتظر تفتيش أكثر من 70 سفينة محملة، ما يشير إلى «بعض الاختناقات» وكذلك زيادة الاهتمام بالاتفاق، بحسب الناطق باسم الأمم المتحدة المعني بمبادرة البحر الأسود للحبوب. وأظهر أحدث اصطفاف على الموقع الإلكتروني للمركز أن نحو 30 % من حجم المواد الغذائية التي شحنت من أوكرانيا تنتظر الموافقة للانتقال إلى مقصدها النهائي.

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