استطلاع: تراس أقل شعبية من جونسون وكوربين في بريطانيا

المصدر: د ب ا

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كشف استطلاع لمؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي أن شعبية رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعتبر بالفعل أقل من سلفها بوريس جونسون أو زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن 14% فقط يقولون الآن إن لديهم انطباعا جيدا تجاه تراس، مقارنة بـ 26% خلال استطلاع أجرى يومي 21 و22 سبتمبر الماضي.

وينظر نحو ثلاثة أرباع- 73% من شملهم لاستطلاع لتراس بصورة سلبية، من بينهم أكثر من النصف، 55% ينظرون لها بصورة أكثر سلبية.

وبذلك وصلت شعبية تراس إلى سالب 59، وهو مستوى لم يصل له جونسون، الذي حصل على سالب 53 في يوليو الماضي أو كوربين الذي حصل على سالب 55 في يونيو 2019.

كانت مؤسسة يوجوف قد استطلعت آراء 1715 بريطانيا بالغا يومي 1 و2 أكتوبر الجاري.

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