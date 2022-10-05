برلين تستنكر بيع الولايات المتحدة الغاز بأسعار "خيالية"

المصدر: أ ف ب

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استنكر وزير الاقتصاد الألماني، الأربعاء، طلب دول "صديقة"، في مقدمها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعاراً "خيالية" لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية.

وقال روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونغ" الأربعاء: "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار خيالية".

واكد الوزير أن "هذا يطرح مشكلة"، داعياً المفوضية الأوروبية إلى "بحث" ذلك مع هذه الدول.

ومنذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقفها في مطلع سبتمبر، وتمثل واردات الغاز الروسي 55% من إمدادات البلاد قبل النزاع.

لضمان أمن الطاقة والحفاظ على صناعتها التي تستهلك الغاز بشكل كبير، تسعى برلين إلى الحصول على مصادر بديلة وزادت بشكل كبير مشترياتها من الغاز المسال، لكن استيراده مكلف جداً.

ولجأت ألمانيا، كحال القارة بأكملها، بشكل خاص إلى الولايات المتحدة التي زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا من 28% إلى 45% بين عامي 2021 و2022. لذلك تحدث هابك عن الموردين الأمريكيين بشكل خاص.

وقال الوزير: "لجأت الولايات المتحدة إلينا عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد (...) أعتقد أن مثل هذا التضامن سيكون مفيدًا أيضًا لخفض أسعار الغاز".

في الربيع الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، اعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في وكالة الطاقة الدولية على احتياطياتها الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الضغط على الأسواق.

كما دعت برلين الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق مشترياته من الغاز لخفض الأسعار.

وللحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على السكان والشركات، خصصت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي صندوق مساعدات بقيمة 200 مليار يورو.

وتعرضت هذه الخطة لانتقادات دول أوروبية، في مقدمها فرنسا وإيطاليا، متهمة برلين بمعالجة هذا الأمر على حدة.

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