رئيسة وزراء الدنمارك تدعو لإجراء انتخابات مبكرة

المصدر: د ب ا

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دعت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن لإجراء انتخابات مبكرة، عقب أن ضغط حليف لها في البرلمان على حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لإجراء انتخابات قبل سبعة أشهر من موعدها الدستوري.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن فريدريكسن قالت في خطاب اليوم الأربعاء إن الدنماركيين سوف يتوجهون لمراكز الاقتراع في الأول من نوفمبر المقبل.

ويشار إلى أن دعم رئيسة وزراء الدنمارك، التي تتولى منصبها منذ يونيو 2019، يتراجع منذ أن وبخها البرلمان هذا الصيف بسبب قرار الحكومة غير القانوني للتخلص من كل حيوانات المنك بسبب مخاوف من تحور فيروس كورونا.

وكانت فريدريكسن / 44 عاما/ قد حظيت بدعم واسع خلال الأعوام الأولى لتوليها منصبها، حيث قادت الدنمارك خلال جائحة كورونا، لتسجل وفيات أقل، وضررا أقل على الاقتصاد مقارنة بمعظم الدول الأوروبية أخرى.

وقالت فريدريكسن" الدنمارك تواجه أزمات دولية بشأن سياسات الأمن والطاقة والاقتصاد"، مضيفة " المهمة السياسية الأكثر أهمية هي التعامل مع انعدام الأمن، ودفع الدنمارك لاجتياز الأزمة".

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