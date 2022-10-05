الكرملين «يتعهد» باستعادة أراض سيطرت عليها أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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تعهد الكرملين الأربعاء باستعادة الأراضي التي فقدتها موسكو مؤخرا في المناطق التي ضمتها في جنوب وشرق أوكرانيا مؤكدا ان هذه المناطق ستبقى مع روسيا "إلى الأبد".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول الحدود الدقيقة لهذه المناطق التي تم ضمها حيث تخلت القوات الروسية عن بعض البلدات بعد هجمات مضادة اوكرانية "ستتم استعادة بعض الأراضي وسنواصل الاستفتاء مع السكان (المحليين) بشأن رغبتهم في العيش في روسيا".

وكانت أوكرانيا أعلنت أنها استعادت بلدة ليمان الواقعة في منطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا، في حين أقرت المحكمة الدستورية الروسية بقانونية معاهدات ضم أراض أوكرانية وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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