اليابان تعيد فتح سفارتها بكييف بعد إغلاقها 7 أشهر

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية إعادة فتح سفارة البلاد في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، بعد إغلاقها لمدة سبعة أشهر بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن طاقم السفارة كان قد انتقل إلى مكتب اتصال مؤقت أقيم في مدينة لفيف غربي البلاد في مارس الماضي، لكنهم غادروا البلاد في وقت لاحق من الشهر ذاته بسبب اشتداد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتهدف اليابان من خلال إعادة فتح السفارة إلى تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع في مجالات مثل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وكانت الدول الست الأخرى الأعضاء في المجموعة وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قد أعادت إقامة سفاراتها قبل الصيف.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي في وقت مبكر من اليوم: "قررنا إعادة فتح السفارة في كييف معتبرين أنها يمكن أن تعمل من خلال اتخاذ إجراءات أمنية كافية" بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن.

وذكرت وزارة الخارجية أن العمل في السفارة، في الوقت الحالي، سيقتصر على جمع المعلومات والتواصل والتنسيق مع أوكرانيا والدول الأخرى، حيث إنه تم إعادة فتحها بالاستعانة بأقل عدد من الموظفين ومن بينهم السفير الياباني في أوكرانيا كانينوري ماتسودا بسبب الحاجة إلى ضمان سلامتهم.

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