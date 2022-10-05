"قطار نووي" روسي يتحرك باتجاه خط المواجهة مع أوكرانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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تحرك قطار ينقل معدات نووية من وسط روسيا باتجاه خط المواجهة في أوكرانيا، ما قد يشكل رسالة إلى الغرب مفادها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لتوجيه ضربة نووية، وفق ما أفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، نقلا عن قناة " Rybar" الموالية للكرملين على تليغرام.

ونشرت القناة لقطات تظهر قافلة شحن كبيرة تنقل ناقلات جند مدرعة ومعدات أخرى، على متن قطار تديره "الفرقة النووية السرية والمرتبط بالمديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية".

في هذا الإطار، قال كونراد موزيكا، محلل دفاعي متخصص في أوكرانيا، إن "المديرية الثانية عشرة مسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وتوزيعها للوحدات".

ورأى موزيكا أن ذلك قد يكون "إشارة للغرب بأن موسكو تصعد"، في إشارة إلى تحذير فلاديمير بوتين بأنه سيستخدم جميع الموارد المتاحة للدفاع عن الأراضي الأوكرانية المحتلة التي ضمها لبلاده.

لكن الخبير العسكري شدد على أن الفيديو لا يظهر مطلقا أي "استعداد لإطلاق نووي".

تأتي هذه التحركات إذ صحت، تزامنا مع تقرير أرسله الناتو إلى دول الأعضاء يحذر فيه من اختبار نووي روسي عبر غواصة "بوسيدون"، من المرجح أن يجرى في البحر الأسود ضمن النطاق الروسي.

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