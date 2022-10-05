بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً حلق فوق اليابان.. أمريكا تدعو كوريا الشمالية للحوار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير أمس الثلاثاء كوريا الشمالية إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة في أعقاب إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان أمس الثلاثاء، وفق وكالة (جيجي برس).

وقالت جان بيير إن ”الإطلاق كان خطرا على الشعب الياباني وزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.

وأضافت ”هذا العمل يؤكد الحاجة الملحة للحوار والدبلوماسية“.

سقط الصاروخ الكوري الشمالي، وهو أول صاروخ يحلق فوق اليابان منذ خمس سنوات، في مياه المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد قطعه لمسافة 4600 كيلومتر.

وقالت جان بيير ”هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل“.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز