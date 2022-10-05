تنديد دولي بعرقلة الحوثيين للهدنة

المصدر: عدن - البيان

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ندد المجتمع الدولي بموقف الحوثيين المعرقل لتمديد الهدنة في اليمن، واعتبرته خطأ استراتيجياً، مقابل إشادة واسعة بالمواقف الإيجابية للحكومة اليمنية تجاه المقترح الأممي.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة دون اتفاق الأطراف على تمديدها. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلاده ترحب بدعم حكومة الجمهورية اليمنية لمقترح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، فضلاً عن الدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن الإجماع (الدولي) الساحق على دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة هو شهادة على قدرتها على وضع اليمن على طريق السلام والتعافي. وحث الحوثيين على مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وإبقاء اليمن على طريق السلام.

وأكدت الولايات المتحدة عدم قبول خطاب قيادات الحوثي الذي يهدد شركات الشحن التجارية والنفط العاملة في المنطقة، وقالت إن الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمنيين من أجل السلام منذ سنوات، وإن الخيار أمام الأطراف بسيط، وهو السلام ومستقبل أكثر إشراقاً لليمن، أو العودة إلى الدمار والمعاناة التي لا طائل من ورائها، والتي ستزيد من تمزق وعزل بلد على حافة الهاوية بالفعل. وشددت على أن الطريقة الوحيدة لتخفيف معاناة اليمنيين حقاً هي التفاوض وليس الحرب.

خيبة أمل

في السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله البالغة إزاء عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق حول تمديد الهدنة. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان له إن الهدنة أنتجت فوائد ملموسة جداً لملايين اليمنيين، كما أن عرض المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ يتيح إمكانية تعزيز أثر الهدنة بشكل كبير، ويشمل ذلك دفع مرتبات الموظفين المدنيين والرحلات الإضافية من مطار صنعاء وإليه، ودخول شحنات الوقود دون قيود عبر ميناء الحديدة وإعادة فتح الطرق، خاصة حول تعز.

ودعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين إلى إبداء الالتزام الحقيقي بالسلام وترشيد متطلباته والتعاطي البنَّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ. وأضاف البيان الأوروبي: يمثل رفض (الحوثي) مقترح تمديد الهدنة خطأ استراتيجياً.

بدورها عبّرت فرنسا عن أسفها لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة، ورحبت بالنهج البناء للحكومة اليمنية لدعم هذه الهدنة بهدف تحقيق سلام دائم يصب في مصلحة الشعب اليمني، كما أدانت التصريحات التهديدية التي أدلى بها مسؤولون حوثيون ضد جيران ‫اليمن‬.

إيجابيات

السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم قال إنه في غضون 6 أشهر من الهدنة انخفض عدد الضحايا المدنيين، وارتفعت واردات الوقود، واستؤنفت الرحلات الجوية من صنعاء. وأضاف: يجب أن تستمر هذه الفوائد.

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