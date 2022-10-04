يوديد البوتاسيوم.. ترياق الحروب النووية

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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مع أن الكرة الأرضية لم تشهد حتى الآن حرباً نووية أو استخداماً شاملاً للسلاح النووي، باستثناء القنبلتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي، ونتمنى ألا تشهدها، لكن تراكمت لدى الإنسان خبرات وتجارب علمية في مواجهة التأثيرات الإشعاعية لتخفيف أضرارها، بعد كوارث نووية وقعت في عدة مناطق في العالم، أشهرها تشيرنوبل.

ووجد العلماء أن ملح يوديد البوتاسيوم الذي يحمل الرمز الكيميائي (KI) ترياقاً يمكن أن يساعد في الحماية من الإشعاعات التي تتركها الهجمات النووية.

وتعد الغدة الدرقية الجزء الأكثر حساسية لليود المشع في جسم الإنسان، ويمكن أن يمنع يوديد البوتاسيوم الغدة الدرقية من امتصاص اليود المشع إذا تعرضت له.

وهذا الملح لا يحمي الجسم من اليود المشع، فقط الغدة الدرقية.

كما أنه لا يمكن عكس أي مشاكل صحية ناجمة عن اليود المشع إذا كانت الغدة الدرقية قد تضررت بالفعل.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) إرشادات حول كيفية استخدام يوديد البوتاسيوم بأمان في ديسمبر 2001. ويأتي على شكل حبوب أو السائل.

كيف يعمل؟

إذا كنت في منطقة تعاني من حالة طوارئ إشعاعية، فإن الخيار الأكثر فعالية هو الإخلاء. لكن يوديد البوتاسيوم يمكن أن يكون بمثابة إجراء إضافي للحفاظ على سلامتك.

عندما تتناول يوديد البوتاسيوم، تمتصه الغدة الدرقية. فإذا حصلت على الكمية المناسبة في الوقت المناسب، فسوف تشبع الغدة الدرقية فلا تمتص المزيد من اليود المشع الذي تخلفه أي هجمة نووية، ما يقلل من خطر إتلاف الإشعاع لتلك الغدة.

متى يجب تناوله

تناول يوديد البوتاسيوم فقط إذا اقترحت عليك السلطات الصحية الحكومية أو المحلية القيام بذلك. خلال حالة الطوارئ ، سيرسل مسؤولو الصحة إعلانا. سيخبرك قسم الصحة بعد ذلك عندما يكون من المقبول تناول يوديد البوتاسيوم. سيخبرونك أيضا متى يمكنك إيقاف الدواء.

ستتناول يوديد البوتاسيوم قبل أو بعد تعرضك لليود المشع مباشرة، يمكنك تناوله بعد 3 إلى 4 ساعات، لكنه لن يكون فعالا.

من المهم تناول الدواء مرة واحدة في اليوم حتى لا يعود خطر التعرض للإشعاع موجوداً. لا تتناول كميات أكبر أو جرعات إضافية ما لم يوص الخبراء بذلك. كمية أكبر من يوديد البوتاسيوم لن تحميك أكثر من اليود المشع. الكثير من الدواء يمكن أن يشكل خطراً أكبر.

الرضع والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة لخطر إصابة الغدة الدرقية من اليود المشع. ولهذا السبب، من المهم إعطاء الأطفال ، وخاصة حديثي الولادة ، يوديد البوتاسيوم أثناء الطوارئ. وكذلك الحوامل أو المرضعات، من المهم أن يتناولن الجرعة المناسبة.

الشباب أقل حساسية للضرر المحتمل من اليود المشع، ولكن لا يزال من المهم بالنسبة لهم تناول الدواء.

ويجب على الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً تناول يوديد البوتاسيوم فقط إذا ذكر مسؤولو الصحة العامة أنه سيكون هناك كمية عالية جداً من تلوث اليود المشع. حيث هذه المجموعة لديها أقل خطر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو إصابة الغدة الدرقية بعد التعرض لليود المشع. كما أنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة برد فعل تحسسي أو آثار ضارة من يوديد البوتاسيوم.

الكمية المناسبة

تعتمد الكمية الموصى بها من هذه المادة على العمر والوزن.

الآثار الجانبية

بشكل عام.. يمكن لمعظم الناس تناول يوديد البوتاسيوم دون أي مشاكل، لكن من المهم دائماً التحدث إلى الطبيب قبل استخدامه، إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة، فقد لا يكون من الجيد تناول الدواء. كما يجب مراقبة الأطفال بعناية لضمان سلامتهم إذا تناولوا يوديد البوتاسيوم.. من الآثار الجانبية بعد تناول يوديد البوتاسيوم:

اضطراب في المعدة

الحساسية

الطفح الجلدي

التهاب في الغدد اللعابية

يمكن أن تحدث مضاعفات للغدة الدرقية لكن ذلك نادر.

توافر المادة

لا تحتاج إلى وصفة طبية للحصول على يوديد البوتاسيوم، يمكنك الحصول عليه دون وصفة طبية في الصيدليات أو الصيدليات المحلية.

يخزن يوديد البوتاسيوم في مكان مظلم وجاف وبارد.

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