أوكرانيا تحظر على مواطنيها التفاوض مع بوتين

المصدر: د ب ا

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما، نُشر اليوم الثلاثاء على موقعه الرسمي، يحظر على الأوكرانيين، اعتبارا من الآن، إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء المرسوم، الذي أعلن عنه للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، في أعقاب قرار لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني ردا على ضم روسيا أربعة مناطق أوكرانية جنوبي البلاد وشرقها.

ويرى المجلس، الذي يرأسه زيلينسكي ويضم أعضاء مجلس الوزراء وقادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أن ضم روسيا للمناطق الأربع يشكل خرقا للقانون الدولي.

وسيطرت روسيا على أجزاء واسعة من لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، وأعلنت ضمها إليها، في الوقت كانت فيه القوات الأوكرانية تسعى إلى طردها تدريجيا خارج هذه المناطق.

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