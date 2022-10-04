بريطانيا: سنبقى مع أوكرانيا «حتى النصر»

المصدر: أ ف ب

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سيؤكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي في خطاب يلقيه الثلاثاء في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أن بريطانيا تتمتع بقدرة التحمل الاستراتجية اللازمة لتبقى إلى جانب أوكرانيا "حتى النصر"..

وسيعيد كليفيرلي التأكيد في مداخلته على دعم لندن الذي لا يتزعزع لجهود أوكرانيا في صد القوات الروسية وفي عدم الاعتراف أبداً بضم روسيا لمناطق أوكرانية، وفق مقتطفات من الخطاب.

ويقول الوزير "نحن جهات فاعلة على الأرض ونصنع الفرق بالدفاع عن قيمنا".

وقدمت بريطانيا مساعدة عسكرية مهمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

ويضيف الوزير "نؤمن بالحرية وبدولة القانون. نؤمن بأن معتدياً لا يمكنه غزو جاره والإفلات من العقاب".

ويتابع "لذا نقف إلى جانب الأوكرانيين الشجعان المدافعين عن أمتهم. وتتمتع بريطانيا العظمى بقدرة تحمّل استراتيجية للمشاركة في نصرهم".

ويقول "سندعمهم حتى استعادتهم السيادة. ولن نعترف أبداً بضم لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا".

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