البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا للردّ "بقوة" على صاروخ كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

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ندد البيت الأبيض بإطلاق كوريا الشمالية صباح اليوم الثلاثاء صاروخاً بالستياً، وقال "نتشاور مع حلفائنا للردّ "بقوة" على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً".

كما ندّدت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بإطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ، مؤكّدة "التزام واشنطن الراسخ الدفاع عن اليابان وكوريا" الجنوبية.

وقالت القيادة العسكرية في بيان إنّ "الولايات المتّحدة تدين هذه الأعمال وتدعو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى الامتناع عن أيّ عمل آخر غير قانوني ومزعزع للاستقرار"، مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

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