الكشف عن مواصفات الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم

المصدر: يونهاب

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى (IRBM) مر فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى في 8 أشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) إنها رصدت عملية الإطلاق من موبيونغ-ري في إقليم جاغانغ الشمالي في الساعة 7:23 صباحًا، وإن الصاروخ حلّق فوق اليابان، وقد طار الصاروخ نحو 4,500 كيلومتر وبلغت ذروة ارتفاعه 970 كيلومترا بسرعة قصوى 17 ماخ.

وأوضحت الهيئة أن الصاروخ حلق فوق اليابان، وذكرت أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصاروخ.

وكان آخر إطلاق لبيونغ يونغ لصاروخ من نفس النوع في يناير، وهو صاروخ هواسونغ- 12 وقد طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر.

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