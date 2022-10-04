لافروف مازحاً على انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا: "البقية تأتي.. وليس هناك شيء بين السطور"

المصدر: البيان

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تعليق طريف على التصديق على معاهدات انضمام المناطق الأوكرانية الأربع إلى روسيا: "والبقية تأتي، بقية.. القوانين الدستورية سيتم الموافقة عليها أيضا"، بحسب "روسيا اليوم".

ففي جلسة التصديق على معاهدات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "أود أن أنضم إلى هذه الأجواء الاحتفالية وأهنئ ممثلي المناطق الأربع بالانضمام إلى روسيا. وأنا على يقين من أن البقية ستأتي، بقية.. القوانين الدستورية التالية سيتم الموافقة عليه أيضا".

ليقاطعه رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين ضاحكا، بقوله: "هذا تحديدا ما توقعه الجميع سماعه منك. أنت دبلوماسي، والدبلوماسيون دائما يخفون مقاصدهم بين السطور، لكن الجميع قرؤوا ما بين سطورك".

ليرد لافروف بدوره: "لكن هنا لا يوجد شيء بين السطور..".

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