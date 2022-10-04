كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً صوب الشرق واليابان تدعو سكانها للاحتماء

المصدر: وكالات

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا صوب ساحلها الشرقي اليوم الثلاثاء.

وطلبت الحكومة اليابانية من مواطنيها الاحتماء، إذ حلق الصاروخ فوق أراضيها على ما يبدو وتجاوزها قبل أن يسقط في المحيط الهادي.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 الثلاثاء (22:29 ت غ الاثنين) إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها، أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية "إن إتش كي" أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

وهذه هي خامس عملية إطلاق تقدم عليها بيونغ يانغ خلال عشرة أيام، وسط استعراض الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عضلاتهما العسكرية.

فقد أجرت الدولتان الأسبوع الماضي تدريبات ثلاثية مضادة للغواصات مع القوات البحرية اليابانية.

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