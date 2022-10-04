فلوريدا لا تزال تحت صدمة «إيان»

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ سكان فلوريدا الذين يعيشون حالة صدمة، اكتشاف الحجم الكامل للدمار الذي خلفه الإعصار إيان، بينما لا يزال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية جنوب الغربي. ودمّر «إيان» منازل ومطاعم وأعمالاً تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة. لكن التقارير عن سقوط مزيد من القتلى ما زالت تصدر من مقاطعة تلو الأخرى، ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل فلوريدا الأربعاء، وفق ما ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار. تجاوز عدد قتلى الإعصار إيان 80 شخصاً الأحد في وقت واجه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية تعافياً من المتوقع أن يتكلف عشرات المليارات من الدولارات وواجه بعض المسؤولين انتقادات بشأن أسلوب تصديهم للعاصفة.

عدد متزايد

ومن المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي. وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبانٍ غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول إيان ساحل فلوريدا المطل على الخليج الأربعاء بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة برياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلو متراً في الساعة.

وسقط كل القتلى باستثناء أربعة في ولاية فلوريدا مع إحصاء مكتب رئيس بلدية مقاطعة لي الساحلية 42 قتيلاً في المقاطعة التي تحملت العبء الأكبر من العاصفة عندما وصلت إلى اليابسة وسجل المسؤولون في أربع مقاطعات مجاورة 39 قتيلاً آخرين.

أورلين في المكسيك

وفي مكسيكو سيتي، قال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار أورلين اتجه صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك كعاصفة عاتية من الفئة الثالثة ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة حتى مع توقع ضعفه في الأيام المقبلة. وأضاف المركز ومقره ميامي في أحدث تحذير عام له إن من المتوقع أن يصل أورلين، الذي يثير رياحا تقترب أقصى سرعة لها من 185 كيلو متراً في الساعة، إلى ساحل البر الرئيسي للمكسيك اليوم الاثنين.

وقال «ولكن رغم توقع ضعفه خلال اليوم التالي أو نحو ذلك تقول التنبؤات أن أورلين سيكون إعصاراً قوياً عندما يمر بالقرب من جزيرة إيسلاس مارياس أو فوقها وسيظل إعصاراً عندما يصل إلى جنوب غرب المكسيك». وأضاف إن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة فضلاً عن انهيارات أرضية محتملة في مناطق وعرة.

وحثت السلطات السكان المحليين على اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات مع اقتراب الإعصار وقالت إن هناك 937 مأوى مؤقتاً مفتوحاً إذا لزم الأمر. وأعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية على تويتر إغلاق الموانئ في ناياريت وخاليسكو وكوليما.

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