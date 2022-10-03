إيلون ماسك: القرم أرض روسية وضمها لأوكرانيا كان "خطأ"

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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لا يترك إيلون ماسك سانحة للتعبير عن رأيه في شتى القضايا والأحداث بما يثير الجدل، آخر ذلك استطلاع نشره الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، على حسابه الرسمي في "تويتر"، يتضمن مقترحات لما سماه "خريطة سلام في أوكرانيا".. ويطلب من متابعيه الإجابة بلا أو نعم، كل حسب ما يراه.

الخطة "الماسكية" مبنية على ثلاث نقاط، الأولى إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في المناطق التي ضمتها روسيا أخيراً تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.

أما البند الثاني وهو المثير للجدل، فهو اقتراحه الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ اعتبر أنها كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) خطأ بتسليمه المنطقة لأوكرانيا.. مع اتفاق سلام يضمن تزويد القرم بالمياه العذبة.

والاقتراح الثالث في خطة سلامه، يقضي بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها في أي حلف عسكري.

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