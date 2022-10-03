إطلاق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

المصدر: ​أ ف ب

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أُطلق سراح المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت سيطرة روسيا التي أوقفته الجمعة، على ما أعلنت اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد لديها خبراء في الموقع.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي، في تغريدة: "أرحب بالإفراج عن إيغور موراتشوف"، مضيفاً: "لقد تلقيت تأكيداً أنه عاد إلى المنزل سالماً وبصحة جيدة".

وكانت دورية روسية اعتقلت موراتشوف الجمعة أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغو-أتوم".

وأوضحت أنه تم توقيف السيارة التي تنقل مدير المصنع وإخراجه منها ونقله "معصوب العينين إلى جهة مجهولة".

ودان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، "الاحتجاز غير القانونيّ" لسبب مجهول، مندداً بـ"عمل إرهابي جديد من جانب روسيا".

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الكبرى في أوروبا، في مطلع مارس، وهي ليست بعيدة عن خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي تسيطر عليها موسكو.

وتقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا، وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسمياً الجمعة.

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