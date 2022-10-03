عسكري أمريكي: في هذه الحالة سيختفي «ناتو»

المصدر: واشنطن - وكالات

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صرّح العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأمريكية، كبير مستشاري البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن سعي بولندا وبعض النخب الأمريكية لخوض حرب مع روسيا سيؤدي إلى اختفاء حلف ناتو.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: «باستثناء بولندا، لا أحد في ناتو مهتم بالحرب مع روسيا. إذا واصلنا الالتزام بهذا الخط، فسنرى كيف سينهار ناتو بكل بساطة ويختفي... لا أحد يريد القتال مع روسيا، عدا البولنديين والقليل من الأناس في واشنطن». وأوضح العقيد المتقاعد الأمريكي البارز أيضاً أن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعارضون المواجهة العسكرية مع روسيا.

وكانت روسيا أشارت مراراً إلى أن «ناتو» يهدف إلى المواجهة. وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن توسيع «ناتو» لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، معتبراً أن الحلف له طابع «عدواني». كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تبقى منفتحة على الحوار مع «ناتو»، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.

ويؤكد قادة الحلف مراراً بأنهم ملتزمون دعم أوكرانيا، لكن لن يتورط الحلف في صراع مباشر مع موسكو.

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