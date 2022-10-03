مستشار ألمانيا: مستعدون لفصل الشتاء ولا أحد يستطيع ابتزازنا

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في إمكانية تأمين إمدادات الطاقة في فصل الشتاء، مؤكداً استعداد بلاده لفصل الشتاء.

وقال شولتس إن الاستثمار في الطاقة المتجددة والوظائف الحديثة من شأنه أن يضمن الازدهار، مشيرا إلى أن الهدف هو تنظيم إمدادات الطاقة بطريقة "لا يستطيع معها أحد ابتزازنا.

وقال شولتس اليوم الاثنين في مدينة إرفورت الألمانية خلال الاحتفالات الرسمية بيوم الوحدة الألمانية: "إننا نتضامن وندعم أوكرانيا والمواطنين في كفاحهم من أجل الحرية والوحدة والعدالة في بلادهم... المؤكد أننا سوف نقدم الدعم طالما كان ذلك ضروريا".

وأكد شولتس استمرار دعم بلاده لأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا أول ظهور علني للمستشار بعد خضوعه للعزل الصحي بسبب إصابته بكورونا.

وقال شولتس إنه من المؤكد أيضا أن ألمانيا ملتزمة بضمان تطبيق نظام السلام الأوروبي، الذي يتعرض للخطر بسبب الحرب العدوانية الروسية الوحشية في أوكرانيا، موضحا أن هذا النظام يعني عدم مهاجمة الجيران أو إحداث إزاحة في الحدود باستخدام العنف،

وأضاف: "هذا ايضا ما ننادي به الرئيس الروسي: يجب أن ينهي حربه".

وأعرب شولتس عن ثقته في أن ألمانيا ستستمر في النمو، مضيفا أن المستقبل الذي سيظفر به الألمان سويا سيكون مختلفا، سيكون مستقبلا محايدا لثاني أكسيد الكربون.

وأشار شولتس إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة والوظائف الحديثة من شأنه أن يضمن الازدهار، معربا عن ثقته في إمكانية تأمين إمدادات الطاقة أيضا في فصل الشتاء، مضيفا أن ألمانيا مستعدة لفصل الشتاء، مشيرا إلى أن الهدف هو تنظيم إمدادات الطاقة بطريقة "لا يستطيع معها أحد ابتزازنا".

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