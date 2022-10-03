البرازيل نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت هيئة الانتخابات في البرازيل أنه سيتم إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات.

وتصدَّر الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة في البرازيل أمس، متقدّماً على الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

لكنّ تقدّمه جاء أقلّ ممّا توقّعته استطلاعات الرأي، وبالتالي ستُجرى جولة ثانية في 30 أكتوبر.

وحصل لولا على 47,91% من الأصوات في مقابل 43,65% لبولسونارو، وفقاً لأرقام المحكمة الانتخابيّة العليا، بعد فرز 97,3% من الأصوات.

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