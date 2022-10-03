الحرب الأوكرانية نحو التصعيد

المصدر: دبي، عمّان – البيان، ماجدة أبو طير

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كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابها في «تويتر» أن الحرب الأوكرانية بعد ضم روسيا 4 مناطق في أوكرانيا على إثر استفتاء شمل هذه المناطق تتجه نحو تصعيد كبير وهو ما أكده 60 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر الموقع و51.5 في المئة من المشاركين في «تويتر»، في حين ذهب 40 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر الموقع و48.5 في المئة في «تويتر» إلى أن الحرب تتجه نحو تراجع القتال.

التهدئة واردة

وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، أكد الخبير في الشأن السياسي الروسي، د. حسام العتوم أن الأصل بعد أن حققت موسكو هدف ضم المناطق الأربعة، فإن التهدئة أكثر الاحتمالات ترجيحاً لديها، ولكن في الجهة المقابلة فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأيضاً الغرب الذين نددوا بهذه الخطوة سيسعون نحو التصعيد.

وقال العتوم «ضم هذه المناطق حدث من خلال استفتاء صوّت فيه سكان المناطق الأربعة أما كييف والغرب فينظرون لنتائج التصويت برفض كامل والولايات المتحدة تتجه نحو خيارات التصعيد من خلال قطع علاقاتها بموسكو، حيث وجهت سفارتها في موسكو لمغادرة كل كوادرها الدبلوماسية ومنعت دخول الأمريكيين إلى روسيا في حين أن الأخيرة تنظر لهذه الردود بكامل جاهزيتها العسكرية».

زوايا متعددة

أما الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة فيرى أن السيناريو المقبل لهذه الحرب يعتمد على زاوية النظر لهذه الأزمة، حيث يمكن أن تنهي روسيا عملياتها العسكرية باعتبارها حققت أهدافها بضم المناطق الأربعة أما الوجه الآخر فإن دول العالم لن تعترف بهذا الضم، وهذا الرفض سيقود إلى مضاعفة العقوبات الغربية على روسيا بفرض حزمة جديدة.

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