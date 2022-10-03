أعاصير أمريكا.. «إيان» يذهب و«أورلين» يأتي

المصدر: واشنطن، كراكاس- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الإعصار «إيان» الذي يعد من بين أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة على الإطلاق إلى 44 شخصاً، بينما يتوجّه الرئيس جو بايدن إلى فلوريدا في وقت لاحق هذا الأسبوع للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي تلاشى وترك مكانه لإعصار «أورلين» المتوقع وصوله إلى اليابسة اليوم. وبدأ سكان فلوريدا الذين يعيشون حالة صدمة اكتشاف الحجم الكامل للدمار، بينما ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية.

ودمّر «إيان» منازل ومطاعم وأعمالاً تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة الأربعاء. وما زالت التقارير عن سقوط مزيد من القتلى تصدر من مقاطعة تلو الأخرى، بينما أحصت وسائل إعلام أمريكية أكثر من 70 قتيلاً على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعاصفة.

وفي ولاية كارولاينا الشمالية، أكد مكتب الحاكم مقتل أربعة أشخاص نتيجة الإعصار. ومن المقرر أن يزور بايدن وزوجته جيل فلوريدا الأربعاء، لكنّ الزوجين سيتوجهان أولاً إلى بورتوريكو اليوم لمعاينة حجم الدمار الذي خلفه إعصار آخر أطلق عليه «فيونا» ضرب الأراضي الأمريكية الشهر الماضي.

ومر «إيان» في فلوريدا والمحيط الأطلسي قبل أن يصل إلى اليابسة مجدداً في الولايات المتحدة، هذه المرة على ساحل كارولاينا الجنوبية كإعصار من الفئة الأولى، مصحوباً برياح بلغت سرعتها القصوى 140 كلم في الساعة. وتم لاحقاً خفض مستواه إلى «إعصار ما بعد استوائي» قبل أن يتلاشى فوق فيرجينيا في وقت متأخر السبت.

وما زال أكثر من 45 ألف شخص من دون طاقة في أنحاء كارولاينا الشمالية وفيرجينيا. وتقول تقارير إن الخسائر الناجمة عن الرياح بالنسبة لممتلكات السكنية والتجارية في فلوريدا قد تكلّف شركات التأمين مبلغاً يصل إلى 32 مليار دولار، بينما قد تصل الخسائر الناجمة عن الفيضانات إلى 15 مليار دولار.

أورلين قادم

في الأثناء، تزداد قوة إعصار جديد أطلق عليه «أورلين» مع اقترابه، أمس، من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، بينما يتوقع وصوله إلى اليابسة في الأيام المقبلة، حيث اشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة، متسبباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وحذّر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن «أورلين» تحول إلى «إعصار قوي» يتحرك بصحبة رياح بلغت سرعتها 185 كلم في الساعة، بينما يتوقع وصوله إلى الأراضي المكسيكية اليوم.

وفي فنزويلا، ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 13 قتيلاً بعد أن أكدت السلطات المحلية السبت مصرع ثلاثة أشخاص آخرين، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ثلاثة مفقودين على الأقل. وسببت الأحوال الجوية السيئة دماراً في عدد من ولايات الدولة مثل تاتشيرا (غرب)، حيث عثرت السلطات الجمعة على جثة تاسعة لمجموعة من عشرة أشخاص جرفتهم الفيضانات منذ أسبوع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز