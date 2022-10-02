البوسنيون يدلون بأصواتهم على وقع الانقسامات العرقية

المصدر: أ ف ب

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صوّت البوسنيون، الأحد، في انتخابات عامة في أوج أزمة سياسية في بلد تمزقه انقسامات متزايدة بين قومياته تهدّد سلامته ووحدة أراضيه.

وشارك الناخبون في اقتراع معقّد لتسمية الأعضاء الثلاثة في الرئاسة الجماعية للبوسنة، ونواب البرلمان المركزي ونواب الكيانين، وكذلك رئاسة جمهورية صرب البوسنة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 17:00 ت غ، لكن صدور أي نتائج أولية ليس متوقعاً قبل وقت متأخر الليلة.

وبين التهديدات الانفصالية من الصرب الأرثوذكس، والشعور بالإحباط لدى الكروات الكاثوليك الذين لم يعودوا يريدون التعايش مع مسلمي البوسنة الذين يحلم كثيرون منهم بـ"دولة مواطنة"، يخشى كثيرون حدوث اضطرابات جديدة بعد الانتخابات.

وتنقسم الدولة الصغيرة والفقيرة الواقعة في البلقان بين كيان صربي هو "جمهورية صرب البوسنة" واتحاد فدرالي كرواتي مسلم، يرتبطان ببعضهما عبر سلطة مركزية غالباً ما تكون مشلولة.

واستُمدّ هذا النظام من اتفاقيات دايتون التي جرى التوصل إليها في 1995 برعاية الولايات المتحدة. وقد أنهت حرباً قتل فيها 100 ألف شخص.

ووعد مختلف القادة السياسيين بالاستقرار خلال إدلائهم بأصواتهم، لكن الناخبين بدوا منقسمين بين الإحجام والآمال الضعيفة.

نزوح جماعي

في المجموعات الثلاث، ينخرط القادة الذين يشغلون المناصب العامّة منذ فترة طويلة، في نزاع قومي للسيطرة على السلطة، بينما يفضّل الكثير من المواطنين اختيار المنفى على مواجهة الافتقار للآفاق السياسية والاقتصادية.

فقد غادر نحو 500 ألف شخص البلاد منذ آخر إحصاء سكاني في العام 2013، عندما كان عدد السكان 3,5 ملايين نسمة وفقاً لتقديرات "الاتحاد من أجل عودة دائمة"، وهي منظمة غير حكومية محلية.

يسعى ميلوراد دوديك الزعيم السياسي لصرب البوسنة والممثل الصربي المنتهية ولايته في الرئاسة الجماعية، لرئاسة جمهورية الصرب هذه المرة. وقد ضاعف القومي البالغ 63 عاماً التهديدات الانفصالية في الأشهر الأخيرة، ما أدّى إلى فرض عقوبات عليه من قبل واشنطن ولندن.

وقد أكد دوديك مراراً أن البوسنة دولة "فاشلة".

يراهن بعض المحللين على فوز هذا المعجب الكبير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أن منافسته الرئيسية الأكاديمية يلينا تريفيتش (39 عاماً)، تؤكد العكس.

تلعب تريفيتش على الوتر القومي ولكنها تعد بالقضاء على النظام الفاسد الذي أسسه ميلوراد دوديك، حسب تعبيرها. وتقول "ثأرنا سيُمارس عبر القانون".

مقاطعة

في الأوساط البوسنية يسعى بكر عزت بيغوفيتش زعيم الحزب الرئيسي "حزب العمل الديموقراطي" القومي، إلى الفوز بولاية ثالثة في المقعد المسلم للرئاسة الثلاثية.

ودعا البوسنيين إلى انتخاب ممثلين "لن يفرضوا حصاراً أو يتسببوا بأزمات ولن يُخرجوا الشباب من البوسنة والهرسك".

ويخوض نجل أول رئيس للبوسنة المستقلّة، لعبة أصعب من ذي قبل ضدّ مرشح يدعمه أحد عشر حزباً معارضاً.

ويقوم دينيس بيسيروفيتش مدرّس التاريخ البالغ 46 عاماً، بحملة من أجل بوسنة "موالية لأوروبا وموحدة".

من جهتهم، يبدو الكروات الذين هدّدوا لأشهر بمقاطعة الاقتراع، غير مسرورين بتقاسم الاتحاد مع البوسنيين.

ويطالبون بكيانهم الخاص أو على الأقل بتعديل القواعد الانتخابية. فهذه القواعد تسمح للبوسنيين الذين يشكّلون غالبية كبيرة داخل الكيان المشترك، بانتخاب العضو الكرواتي في الرئاسة الثلاثية.

ويواجه ممثل الكروات المنتهية ولايته في مجلس الرئاسة زيليكو كومشيتش، حامل لواء دولة "مواطنة" تعتبر "غير شرعية" من قبل جزء كبير من مجموعته، بوريانا كريستو مرشحة "حزب الاتحاد الديموقراطي الكرواتي" القومي.

وفي حال انتصاره، يخشى البعض حدوث اضطرابات جديدة وعرقلة مؤسّسية.

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