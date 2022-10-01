زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جنوب غرب اليابان

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة ميازاكي الوقعة جنوب غرب اليابان ومناطق أخرى، ولم تصدر أي تحذيرات من حدوث تسونامي، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:02 صباحاً "بالتوقيت المحلي"، وكان مركزه على عمق حوالي 30 كيلومترا قبالة شبه جزيرة أوسومي، وفقا لوكالة أنباء كيودو 0اليابانية.

وسجل الزلزال أربع درجات على مقياس ريختر في مدينة ميازاكي، وبعض المناطق الأخرى من المحافظة، وبينما سجل ثلاث درجات في المقاطعات المجاورة، وهي إهيمي وساجا وكوماموتو وأويتا وكاجوشيما.

و لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، وفقا للشرطة اليابانية.

من جانبها، قالت شركة كيوشو للطاقة الكهربائيةإنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة سينداي للطاقة النووية في مقاطعة كاجوشيما.

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