غوتيريش يندد بأي محاولة لتسلم السلطة بالقوة في بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "بشدة" السبت "أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح"، غداة انقلاب في بوركينا فاسو هو الثاني في ثمانية أشهر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان إن الامين العام "يدين بشدة أي محاولة لتسلم السلطة بقوة السلاح، ويدعو جميع المعنيين الى الامتناع عن أي (اعمال) عنف والسعي الى الحوار".

واضاف أن الامين العام "يعرب عن دعمه التام للجهود الاقليمية الهادفة الى عودة سريعة للنظام الدستوري في البلاد"، مؤكدا أن بوركينا "تحتاج الى السلام والاستقرار والوحدة لمكافحة المجموعات الارهابية والشبكات الاجرامية التي تنشط في بعض مناطق البلاد".

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