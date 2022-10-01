ميلوني: إيطاليا ستدافع عن مصالحها مرة أخرى بشكل أكثر قوة

المصدر: د ب ا

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ذكرت جورجيا ميلوني، التي من المنتظر أن تكون رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة، إن بلادها ستركز مرة أخرى على اهتماماتها الخاصة.

وأعلنت السياسية اليمينية اليوم السبت في أول خطاب علني لها بعد فوز حزبها "إخوة إيطاليا "اليميني في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أقل من أسبوع "يجب أن تعود إيطاليا للدفاع عن مصالحها الوطنية أولا. هذا سيتغير خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت أن هذا لا يعني موقفا سلبيا تجاه الآخرين، لكن موقفا إيجابيا تجاه إيطاليا.

وأظهرت نتائج الانتخابات، حصول حزب "إخوة إيطاليا" وشركائه- حزب "لا ليجا" (الرابطة) الشعبوي اليميني وحزب "فورزا إيطاليا" المحافظ على 112 مقعدا من إجمالي 200 مقعد في مجلس الشيوخ، و235 مقعدا من إجمالي 400 مقعد في مجلس النواب.

من المتوقع أن تصبح ميلوني أول رئيسة للوزراء في تاريخ إيطاليا إذا وافق حزبها على تشكيل ائتلاف حاكم مع شريكيه وحصلت على تفويض بتشكيل الحكومة من الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ولن تبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف إلا مع بدء عمل البرلمان الجديد في منتصف أكتوبر.

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