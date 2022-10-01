مقتل أحد جنود حفظ السلام في شرق الكونغو الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

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أكدت الأمم المتحدة السبت أن أحد جنود حفظ السلام التابعين لها قتل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في أعمال عنف في المنطقة التي تمزقها الصراعات.

وذكرت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى ميليشا تويروانيهو نفذوا الهجوم ليل الجمعة في منطقة مينيمبوي بمقاطعة كيفو الجنوبية.

وقالت البعثة "قتل مسلحون أحد جنود حفظ السلام عندما اقتربوا من القاعدة بعد أن اتصلوا بالبعثة للاستسلام".

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