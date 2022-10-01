أستراليا تضيف حظراً على واردات الذهب الروسي

المصدر: د ب ا

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أضافت استراليا حظراً على واردات الذهب الروسي إلى عقوباتها ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية اليوم السبت في موقعها الالكتروني "ستحظر استراليا استيراد أو شراء أو نقل الذهب المصدر من روسيا، بعد 30 سبتمبر".

كانت الولايات المتحدة قد فرضت المزيد من العقوبات ضد روسيا في رد فعل على ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية، حسبما أعلنت الحكومة.

وتستهدف العقوبات ممثلين آخرين للحكومة الروسية، وأفراد أسرهم وأفرادا بالجيش، من بين أشخاص آخرين. كما شملت العقوبات شبكات لشراء المعدات الدفاعية من بينهم موردون دوليون.

وتشمل قائمة العقوبات الطويلة محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا وأعضاء بالبرلمان وأفراد أسرة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا لضم مناطق أوكرانية ذات سيادة، وذكر أن روسيا تقوم بذلك في انتهاك للقانون الدولي.

وأعلنت روسيا دمج أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون في الاتحاد الروسي. ولم يتم الاعتراف دوليا بعملية الضم.

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