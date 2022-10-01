العثور على ظرف يحوي مسحوقاً أبيض في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل

المصدر: أ ف ب

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عثر أمس الجمعة على ظرف يحوي مسحوقا أبيض في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل في الطابق الذي تعمل فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، كما ذكر رجال الإطفاء.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس إن العثور على الظرف أدى إلى إخلاء جزء من مبنى بيرليمونت في منتصف النهار وإلى نشر عدد كبير من آليات الطوارئ.

وسعت إدارة المفوضية على الفور إلى طمأنة الموظفين.

من جهته، قال المتحدث باسم الإدارة الأوروبية إريك مامر للصحافيين إنه "تم إخلاء الطابق الثالث عشر (حيث تعمل المسؤولة الأوروبية الألمانية) لكن الجميع بخير".

بدورها أوضحت إدارة الإنقاذ أنه سيتم تحليل المسحوق المثير للشبهة من قبل إدارة الدفاع المدني، التي توجهت وحدة منها إلى المكان على الفور.

عزل موظف

وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء في بروكسل، والتر ديريو، إنه "تم عزل موظف في المفوضية تعامل مع الظرف" بانتظار نتائج هذا التحليل. غير إنه أكد أنه "لم تظهر أي عوارض طبية" على هذا الشخص.

يشار إلى أن الحادث وقع فيما كان وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون أزمة الطاقة التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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