«إيان» يضع كوبا على صفيح ساخن

المصدر: هافانا - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

نزل الكوبيون إلى الشوارع مساء الخميس لقرع الأواني والاحتجاج في أحياء عدة في العاصمة هافانا مع دخول البلاد يومها الثالث من انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب الإعصار «إيان».

وتسببت العاصفة الهائلة، التي تجتاح الآن الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، في انهيار شبكة الكهرباء الكوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وسوت المنازل بالأرض، وأتلفت المحاصيل الزراعية.

وبالنسبة لبعض الكوبيين، الذين يعانون بالفعل نقص الغذاء والوقود والأدوية، كان انقطاع الكهرباء المطول هو القشة الأخيرة.

وأكدت وكالة «رويترز» أن السكان قاموا بقرع الأواني، في حين خرجت مجموعات صغيرة إلى الشوارع لتنظيم احتجاج سلمي في مناطق أخرى عدة بالمدينة.

كما أظهرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات صغيرة في جميع أنحاء هافانا وبعض الأقاليم، ابتداءً من بعد ظهر الخميس حتى وقت مبكر من صباح الجمعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز