بوتين للروس من الساحة الحمراء: النصر سيكون لنا

المصدر: وكالات

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اكد الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة ان روسيا ستحقق "النصر" في النزاع مع اوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالا بضم اربع مناطق اوكرانية.

وقال الرئيس الروسي على وقع تصفيق آلاف من انصاره رفع بعضهم الاعلام الروسية "النصر سيكون لنا". وأضاف، مخاطبا سكان المناطق التي تم ضمها، "اهلا بكم في الوطن"، معتبرا ان هؤلاء "عادوا الى وطنهم التاريخي".

وقال بوتين، "روسيا تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها"، ثم خاطب سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالقول: "أهلا بكم في الوطن".

وأضاف: "ندعو لإرسال إشارة احترام لمن قرر الانضمام لروسيا"، مبرزا "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات".

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