مجموعة السبع: لن نعترف أبداً بضم روسيا أربع مناطق أوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان اليوم الجمعة أن دول هذا المنتدى "لن تعترف أبدا بعمليات الضم المزعومة" التي قامت بها روسيا لأراض أوكرانية.

وقال الوزراء "ندين بالإجماع وبشدة الحرب العدوانية لروسيا على أوكرانيا والانتهاك المستمر من جانب روسيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

واضافوا أن "جهود الرئيس (فلاديمير) بوتين لضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الى أراضي روسيا الاتحادية هي دليل جديد على الازدراء الصارخ لروسيا بالقانون الدولي".

وتابع الوزراء "وهي مثال آخر على الانتهاكات المرفوضة من جانب روسيا لسيادة اوكرانيا وميثاق الامم المتحدة والمبادئ والالتزامات التي تم التوافق في شأنها في وثيقة هلسنكي الختامية وميثاق باريس".

وكرروا أيضا "إدانتهم للاستخدام غير المسؤول للخطاب النووي من جانب روسيا".

وقال وزراء خارجية المانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووزير خارجية الاتحاد الاوروبي "هذا الامر لن يمنعنا ولن يردعنا عن دعم أوكرانيا ما دام كان ذلك ضروريا".

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