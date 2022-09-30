إطلاق نار وانتشار الجيش في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو

المصدر: د ب ا

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أقام الجيش في بوركينا فاسو نقاط حراسة في مناطق مركزية بالعاصمة واجادوجو اليوم الجمعة.

ومنع الجنود إمكانية الوصول إلى القصر الرئاسي، ضمن مقار أخرى. كما حاصروا مقر محطة "آر تي بي" الإذاعية والتلفزيونية، وفقا لمراسل "د.ب.أ" في واجادوجو. كما تأهب جنود للحراسة أمام قواعد عسكرية في المدنية.

وأفادت تقارير بسماع أصوات طلقات نارية في واجادوجو أثناء الليل.

وكتبت وزارة الخارجية الدنماركية عبر موقع تويتر أن الوجود العسكري ملحوظ للغاية في العاصمة ونصحت المدنيين بالبقاء بعيدا عن الشوارع.

واستولى الجيش على السلطة في بوركينا فاسو في يناير الماضي، وأشار إلى أنه يريد توفير المزيد من الأمن.



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