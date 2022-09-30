بوتين يعلن ضم 4 مناطق جديدة إلى روسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

ووقع بوتين مرسوماً بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية إلى روسيا.

وقال بوتين في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج بالكرملين "هذه هي إرادة الملايين من الناس".

وأضاف " إنه من حق سكان هذه المناطق أن يختاروا الانضمام إلى روسيا من أجل حماية حقوقهم في الحياة، وهناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة ولذلك صوّت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك".

وتابع " سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد".

وكشف بوتين أن سكان الأقاليم الأربعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا أيدوا خيار العودة إلى روسيا

وأوضح أن الغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.

وأضاف " الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره".

وقال بوتين إن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي مرتين وهي الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح في العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز