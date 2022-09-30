كوريا الشمالية تواكب زيارة هاريس لـ«الجنوبية» بالصواريخ

المصدر: (سيئول - أ.ف.ب)

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اختتمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس زيارتها إلى كوريا الجنوبية، أمس، الهادفة إلى تعزيز تحالف واشنطن مع سيئول، وتوازياً أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية قبل وصول هاريس، وبعد مغادرتها.

وأعلن الجيش في سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت «صاروخين بالستيين قصيري المدى من مقاطعة سونشون في محافظة بيونغان الجنوبية»، بعد فترة وجيزة من مغادرة المسؤولة الأمريكية.

وفي الأيام التي سبقت وصول هاريس، أجرت بيونغ يانغ عمليتي إطلاق لصواريخ بالستية في استكمال لسلسلة اختبارات للأسلحة، بلغت عدداً قياسياً هذا العام. وخلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية توجهت هاريس إلى الحدود الشديدة التحصين بين البلدين، وذلك في إطار جولة هدفت إلى تعزيز التحالف الأمني بين واشنطن وسيئول.

ومن نقطة مراقبة تقع على تل مطل على كوريا الشمالية، تمكنت هاريس من مراقبة الحدود باستخدام مناظير.

وفي تصريحات أدلت بها في المنطقة المنزوعة السلاح، شددت على أن التزام الولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية «ثابت»، مضيفة أن البلدين الحليفين «متوافقان» في ردهما على التهديدات المتزايدة لبرامج كوريا الشمالية للأسلحة.

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