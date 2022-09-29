هل كان يتوقع وجودها بين الحضور؟.. بايدن ينادي في مؤتمر عن نائبة متوفاة! (فيديو)

المصدر: البيان

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خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة له حول مكافحة سوء التغذية في البلاد، نائبة جمهورية توفيت منذ أكثر من شهر، ما أشعل حملة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما كان يعدد النواب الذين عملوا على ملف سوء التغذية، سأل بايدن عن النائبة الجمهورية جاكي فالورسكي، قائلا: "هل جاكي هنا، أين جاكي؟ يبدو أنها ليست موجودة".

وكانت النائبة الأمريكية قد توفيت في بداية شهر أغسطس جراء حادث سير. وقد ساهمت فالورسكي بفاعلية في التحضير لقمة كبرى مكرسة لهذه المشكلة، بحسب "مونت كارلو".

هذه المسألة أثارت العديد من التساؤلات من قبل الصحافيين حول ما إذا كان الرئيس، البالغ من العمر 79 عاما، قد نسي أن جاكي قد توفيت، وذلك خلال مؤتمر صحفي لاحق للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

وغرد سياسيون وصحفيون أمريكيون عبر حساباتهم في "تويتر" على بحث الرئيس الأمريكي عن عضو الكونغرس المتوفاة، حيث علقت فيكي هارتزلر عضو مجلس النواب في ولاية ميسوري بأن ما فعله بايدن كان خطأ مخزيا، في حين علق آرثر شوارتز ساخرا بأن اعتقاد بايدن بأن عضو الكونغرس فالورسكي، التي أصيب بالصدمة والحزن على وفاتها قبل شهرين، يفترض أن تكون معه في مؤتمر صحفي أمر طبيعي تماما.

وقال الصحفي فيليب ويجمان بأن خطأ فريق البيت الأبيض بعدم تحذير بايدن غير مقبول ويجب تقديم اعتذار لأسرة فالورسكي.

في حين أكد عضو الكونغرس روني جاكسون بأن الولايات المتحدة تستحق زعيما آخر.

ويعتبر جو بايدن، الذي سيبلغ الـ 80 من العمر هذا العام، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا في تاريخ البلاد.

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