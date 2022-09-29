بوتين: النزاع في أوكرانيا من نتائج انهيار الاتحاد السوفييتي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن انهيار الاتحاد السوفييتي يقف وراء النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته، من بينها أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفييتية سابقة "نعلم أن الغرب يبلور سيناريوهات لتأجيج نزاعات جديدة ضمن فضاء رابطة الدول المستقلة. ولكن يكفينا ما لدينا (من نزاعات)".

واضاف "يكفي النظر إلى ما يحصل حاليا بين روسيا وأوكرانيا وما يحصل عند حدود دول أخرى ضمن رابطة الدول المستقلة. كل ذلك بالطبع هو نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي".

واكد بوتين أيضا أن "نظاما عالميا أكثر عدالة" هو في طور التشكل عبر "عملية صعبة".

ولاحظ أن "هيمنة احادية القطب تنهار من دون هوادة. إنها حقيقة موضوعية يرفض الغرب القبول بها في شكل قاطع. ونرى كل ما ينتج من ذلك".

وتابع الرئيس الروسي "عبر التمسك بالماضي وعبر محاولة ممارسة سياسة إملاء في كل الميادين - من العلاقات الدولية الى الاقتصاد، مرورا بالثقافة والرياضة - يثير هذا الغرب المشترك مشاكل جديدة وأزمات جديدة".

وسبق أن وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفييتي بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية" في القرن العشرين.

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