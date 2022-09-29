مقتل 6 شرطيين في المكسيك برصاص مسلّحين

المصدر: أ ف ب

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قُتل ستة شرطيين في شمال المكسيك أمس الأربعاء برصاص مسلّحين، في هجوم وقع في ولاية تشهد بانتظام معارك بين عصابات تتنافس في مجال تهريب المخدّرات، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة ولاية ثاكاتيكاس في بيان إنّ المسلّحين أردوا في البداية خمسة شرطيين كانوا يتدرّبون في مركز رياضي في كاليرا دي فيكتور روساليس.

وأضافت أنّ شرطيين آخرين وصلا لاحقاً إلى المكان فعاجلهما المسلّحون بالرصاص، مما أسفر عن مقتل أحدهما في الحال.

ووصف حاكم الولاية ديفيد مونريال مقتل الشرطيين الستّة بـ"الهجوم الجبان".

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة العنف في ثاكاتيكاس. ويعزو خبراء سبب هذا العنف إلى النزاع الدائر في الولاية بين كارتيلي "سينالوا" و"خاليسكو الجيل الجديد" للسيطرة على طرق تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وفي يناير، تم العثور على 10 جثث داخل شاحنة تُركت أمام مقرّ حاكم الولاية.

ومنذ شنّ الجيش حربه المثيرة للجدل ضدّ المخدرات في ديسمبر، قُتل في المكسيك أكثر من 340 ألف شخص، غالبيتهم في جرائم نسبت إلى منظمات إجرامية، في حين اعتُبر 100 ألف شخص آخرين في عداد المفقودين.

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