وزيرة فنلندية في مؤتمر "تسرّب الغاز" تفقد وعيها .. فيديو

المصدر: البيان

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فقدت وزيرة الداخلية الفنلندية كريستا ميكونن وعيها، خلال مؤتمر عقدته للوقوف على حادث تسرب غاز "السيل الشمالي" الروسي في مياه السويد والدنمارك.

وعقد إيجاز صحفي بمقر الحكومة مساء الأربعاء، حول الوضع مع خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، بمشاركة رئيسة الوزراء سانا مارين، ووزيرة الخارجية بيكا هافيستو، ووزير الدفاع أنتي كاكونن، ووزيرة الداخلية كريستا ميكونن، بحسب "روسيا اليوم".

وأثناء طرح صحفي سؤالا على رئيسة الوزراء، أغمي على وزيرة الداخلية.

وقال مقدم الإحاطة: "لقاء طويل: نحن بحاجة للماء"، بينما ساعد المعاونون وزيرة الداخلية على النهوض ومغادرة القاعة".

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