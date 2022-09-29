الإعصار إيان يُعتم كوبا ويتجه إلى فلوريدا

المصدر: فلوريدا - د.ب.أ

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اشتدت قوة الإعصار «إيان» بسرعة، ووصلت الرياح المصاحبة إلى 155 ميلاً في الساعة، فيما اتجه صوب ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، مهدداً باقتلاع الأسقف من المنازل وتدمير المحاصيل الزراعية وعرقلة البنية التحتية. وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الرياح المصاحبة لإيان على بعد ميلين في الساعة من الوصول للفئة الخامسة، وهي أشد تصنيف لعاصفة على مقياس سفير سمبسون، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار إيان في أضرار تقدر بأكثر من 45 مليار دولار، ما يجعله واحداً من أكثر العواصف تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

أضرار في كوبا

وكان «إيان» قطع الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضاً من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جار لإعادة الخدمة تدريجياً إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل، وفقاً لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن حوالي مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غرب كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، فيما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

نورو فيتنام

أما فيتنام فقد ضربها الإعصار نورو أمس، متسبباً بانقطاعات في التيار الكهربائي وسط البلاد حيث احتمى عشرات آلاف السكان من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي أودت بحياة عشرة أشخاص في الفلبين. وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنّ عين الإعصار «كانت في الساعة الرابعة فجراً (21:00 ت غ الثلاثاء) بين دانانانغ وقوانغ نام»، مشيراً إلى أنّ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراوح بين 103 و117 كيلومتراً في الساعة. وفي دانانع، ثالث كبرى مدن البلاد، عصفت الرياح العاتية بالمباني واقتلعت أشجاراً ودمرت أسطحاً. وقد منع السكان من الخروج إلى الشارع. واحتمى أكثر من 200 ألف شخص في فيتنام في ملاجئ بعدما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنّ نورو هو أحد أشدّ الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

بعد فيتنام ينتظر أن يضرب نورو، لاوس ومن ثم تايلاند. وتتوقع السلطات التايلاندية وصوله اليوم الخميس على أن يتراجع إلى عاصفة مدارية أقل شدة من الإعصار.

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