فلوريدا تستعد لآثار كارثية للإعصار إيان التاريخي

المصدر: أ ف ب

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تنتظر فلوريدا الأربعاء بقلق وصول الإعصار إيان المصنف في الفئة الرابعة والذي "يتكثف بسرعة" ويمكن أن يخلف عواقب "كارثية" بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية بعدما أدى الى أضرار في غرب كوبا.

وقال المركز الوطني للأعاصير في آخر نشرة له إن الإعصار إيان يفترض أن يسبب "فيضانات بحرية وعواصف، فيضانات كارثية في شبه جزيرة فلوريدا".

مع سرعة رياح تبلغ 220 كلم/ساعة وعواصف "أشد" يتجه إيان نحو الساحل الغربي لفلوريدا وينتظر وصوله بعد الظهر بالتوقيت المحلي. ثم يرتقب ان يتجه الإعصار الى العمق خلال النهار وان ينتقل "نحو فوق الأطلسي الغربي بحلول مساء الخميس".

وأفاد المركز الوطني للأعاصير انه من المنتظر هطول ما بين 30 و45 سم من الأمطار في وسط وشمال شرق فلوريدا وما يصل الى 60 سم في بعض المناطق.

وقال مدير أجهزة الأرصاد الجوية الأمريكية كين غراهام في مؤتمر صحافي "إنها عاصفة سنتحدث عنها للعديد من السنوات" متحدثا عن "حدث تاريخي".

قوي جدا

وكان حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حذر صباحا من أن إيان قد يصل الى الارض كإعصار من الفئة الخامسة، الفئة الاعلى على مقياس سافير-سمبسون.

وقال "من الواضح انه اعصار قوي جدا سيترك عواقب كبرى".

صدرت أوامر إخلاء منازل ليلا في عشرات المناطق على الساحل.

وقالت مديرة الوكالة الفدرالية المكلفة متابعة الكوارث الطبيعية إن إيان لا يزال يعد عاصفة "خطيرة جدا" للأيام المقبلة.

تستعد السلطات "للآثار التاريخية والكارثية التي بدأنا نلحظها" فيما لم يضرب إيان اليابسة بعد كما أكدت دين كريسويل خلال مؤتمر صحافي.

في بورت شارلوت، المدينة التي تعد 64 ألف نسمة على الساحل الغربي لفلوريدا، كان عشرات السائقين لا يزالون ينتقلون بسياراتهم صباح الأربعاء في الشوارع رغم الأمطار والرياح العاتية كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

قلق

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيان "قد يكون إعصارا عنيفا جدا وآثاره مدمِّرة ويعرض ارواحاً للخطر".

وقالت تشيلسي تومسون (30 عاما) التي كانت تساعد أهلها على حماية منزلهم الثلاثاء في منطقة إجلاء في جنوب غرب تامبا "كلما اقترب، زاد القلق مع الدخول في المجهول".

بحسب موقع متخصص بالطاقة فان أكثر من 270 ألف منزل كانت محرومة من الكهرباء في فلوريدا عند الساعة 11,25 (15,25 ت غ).

وقالت شيلسي تومسون (30 عاماً) بينما كانت تساعد أهلها على حماية منزلهم الثلاثاء في منطقة يتم إخلاؤها في جنوب غرب تامبا "كلما اقترب ازداد القلق من المجهول".

وتوقفت حركة الطيران في مطار تامبا الثلاثاء في وقت متأخر من بعد الظهر.

وأكد وزارة الدفاع الأمريكية أن 3000 من رجال الحرس الوطني في حالة تأهب في فلوريدا فيما يتوقع وصول 1800 آخرين.

وتخلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر كان مقرراً الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

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